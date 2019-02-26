Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:49 2019-02-26T04:49:06+03:00

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Проект научных исследований экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей.

Программа позволит изучить качество сельхозпродукции, оценить экологическое состояние районов, здоровье населения, обеспечить его чистой питьевой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия.

Также разработана программа водоснабжения, которая сможет решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населённых пунктов Вилюйской группы районов до 2024 года.

Основным источником финансирования исследований станут средства компании «АЛРОСА».

ИСТОЧНИК KP.RU