2019-02-26T04:49:06+03:00
Общество

Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей

Программа водоснабжения сможет решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населённых пунктов
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--Фото: ЯСИА
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Проект научных исследований экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей.

Программа позволит изучить качество сельхозпродукции, оценить экологическое состояние районов, здоровье населения, обеспечить его чистой питьевой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия.

Также разработана программа водоснабжения, которая сможет решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населённых пунктов Вилюйской группы районов до 2024 года.

Основным источником финансирования исследований станут средства компании «АЛРОСА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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