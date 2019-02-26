Жители Якутска проголосуют за лучшее общественное пространство

СЕГОДНЯ 04:23 2019-02-26T04:23:38+03:00

Рейтинговое голосование пройдет 27 февраля в местах, где будут установлены ящики для голосования

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Жители Якутска проголосуют за благоустройство общественных пространств. От горожан поступило более 9 тысяч предложений по благоустройству площадей, скверов, бульваров, парков и набережных.

На рейтинговое голосование внесены три самых популярных: Парк будущих поколений, набережная имени Романа Дмитриева и Талое озеро. Также были выбраны 4 общественных пространства – сквер «Куех Сирэм» в селе Хатассы, сквер Лонгинова, набережная Теплого озера и сквер Карла Маркса. Будут разработаны их дизайн-проекты, чтобы они могли претендовать на включение в голосование в следующем году.

Рейтинговое голосование пройдет 27 февраля с 9.00 до 20.00 в местах, где будут установлены ящики для голосования. На местах будут размещены стенды с описанием дизайн-проектов всех трех общественных пространств.

Проголосовать за понравившийся проект можно в управах округов, администрациях пригородов, ТРК «Азия», ТРК «Туймаада», автовокзале, строительном рынке, кинотеатре «Синема-центр», ТЦ «УлуруМолл» и центре «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU