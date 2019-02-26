2019-02-26T03:53:29+03:00
Спорт

Открыта регистрация на «Якутский Полумарафон-2019»

В этом году будет три разных дистанции для взрослых и одна для детей
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Открылась регистрация на ставший традиционным «Якутский полумарафон». В этом году будет три разных дистанции для взрослых и одна для детей.

Новшеством полумарафона-2019 станет пятикилометровая дистанция «FUN RUN». Присоединиться к празднику бега и пробежать ее в свое удовольствие может каждый – если хочется, можно пройти пешком. Можно использовать различные костюмы.

На эту дистанцию запланировано 300 слотов. Столько же участников побегут мини-марафон (10,5 км) и полумарафон – 21,1 км. На детской полукилометровой дистанции будет 100 участников.

Организаторы надеются преодолеть отметку в тысячу человек. В 2018 году в Якутском полумарафоне приняли участие 625 якутян. Сегодня беговой туризм — очень распространенное явление, и якутский полумарафон может привлечь в республику туристов.

Детский старт пройдет в субботу, 22 июня, в 16:00. Взрослый - в ночь с субботы на воскресенье, 23 июня, в 00:00.

Для участия в городском забеге необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте 21.Ykt.Run.

ИСТОЧНИК KP.RU

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