2019-02-25T11:14:15+03:00
Общество

У административной комиссии Якутска - новый председатель

Феликс Антонов более 20 лет служил в органах внутренних дел
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Сегодня на общегородской планерке стало известно о новом кадровом назначении в окружной администрации. Председателем административной комиссии Якутска назначен Феликс Антонов.

Новый сотрудник окружной администрации более 20 лет служил в органах внутренних дел, а также работал в городской коллегии адвокатов.

- Руководство города поставило передо мной задачу организовать работу административной комиссии с учетом недавних изменений в законодательстве. Приложу все силы и знания, чтобы оправдать оказанное доверие, - прокомментировал свое назначение Феликс Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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