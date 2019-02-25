2019-02-25T10:48:23+03:00
Происшествия

Все пропавшие в Анабарском районе найдены

В поисках принимали участие сотрудники Нюрбинского поисково-спасательного и Якутского аэромобильного отрядов
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В Анабарском районе найдены последние двое из шести человек, выехавших в село Сындасско Красноярского края два дня назад. Они отправились в путь на трех снегоходах, но в дороге их застала пурга.

До места назначения удалось добраться только двоим. Еще один участник поездки самостоятельно вышел на связь спустя сутки. Их снегоход сломался, и мужчина плутал в тундре почти сутки. Его напарника спасатели обнаружили сегодня утром в семи километрах от села Юрюнг-Хая.

Были организованы наземные поиски, к которым подключились спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре спасателя Якутского аэромобильного отряда. Они и обнаружили двоих оставшихся участников поездки.

Как сообщает пресс-служба Госкомобеспечения Якутии, состояние пострадавших удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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