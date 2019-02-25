325 поселений Якутии вошли в «группу риска» по лесным пожарам

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-25T09:22:07+03:00

В них проживает более 731 тысячи человек

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325 поселений с населением более 731 тысячи человек вошли в перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 году.

В их число вошли села и города, на землях которых есть леса или они непосредственно примыкают к хвойному (смешанному) лесу. Для этого расстояние до крайних деревьев до границы поселения должно составлять менее 50 метров.

Перечень составлен на основании информации органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU