325 поселений Якутии вошли в «группу риска» по лесным пожарам
В них проживает более 731 тысячи человек
-Фото: ЯСИА
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325 поселений с населением более 731 тысячи человек вошли в перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 году.
В их число вошли села и города, на землях которых есть леса или они непосредственно примыкают к хвойному (смешанному) лесу. Для этого расстояние до крайних деревьев до границы поселения должно составлять менее 50 метров.
Перечень составлен на основании информации органов местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU