Прожиточный минимум в Якутии составил 16 667 рублей

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-25T07:22:12+03:00

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25 февраля на очередном заседании Правительства Якутии озвучена величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2018 года.

В целом по республике прожиточный минимум составил 16 667 рублей. Его величина для трудоспособного населения равна 17 729 рублей, для пенсионеров – 13 400 рублей, для детей – 17 072 рубля.

Средняя стоимость продуктового набора в республике достигла 7 437 рублей. Стоимость непродовольственных товаров в среднем на душу населения составила 3 694 рубля.

Прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения Якутии при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой помощи малоимущим гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU