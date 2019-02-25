Прожиточный минимум в Якутии составил 16 667 рублей
25 февраля на очередном заседании Правительства Якутии озвучена величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2018 года.
В целом по республике прожиточный минимум составил 16 667 рублей. Его величина для трудоспособного населения равна 17 729 рублей, для пенсионеров – 13 400 рублей, для детей – 17 072 рубля.
Средняя стоимость продуктового набора в республике достигла 7 437 рублей. Стоимость непродовольственных товаров в среднем на душу населения составила 3 694 рубля.
Прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения Якутии при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой помощи малоимущим гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU