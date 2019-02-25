Владимир Федоров ответит на вопросы жителей Якутска в прямом эфире
Передача «Прямой эфир с городом» выйдет на канале «Россия 24»
-Фото: ЯСИА
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Сегодня, 25 февраля исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров ответит на актуальные вопросы горожан в прямом эфире.
Передача «Прямой эфир с городом» выйдет на телеканале «Россия 24» в 21.00.
Свои вопросы вы сможете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона: (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU