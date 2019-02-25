2019-02-25T07:01:27+03:00
Общество

Владимир Федоров ответит на вопросы жителей Якутска в прямом эфире

Передача «Прямой эфир с городом» выйдет на канале «Россия 24»
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--Фото: ЯСИА
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Сегодня, 25 февраля исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров ответит на актуальные вопросы горожан в прямом эфире.

Передача «Прямой эфир с городом» выйдет на телеканале «Россия 24» в 21.00.

Свои вопросы вы сможете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона: (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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