На второй день Кубка мира по вольной борьбе в Якутске в продаже осталось меньше ста билетов

СЕГОДНЯ 05:22 2019-02-25T05:22:20+03:00

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По данным сайта tesserus.com, на второй день Кубка мира в Якутске в продаже осталось меньше ста билетов. Продажа билетов на самое ожидаемое спортивное событие года началась 15 февраля.

17 марта, во второй день соревнований, пройдут все главные схватки и награждение победителей. Поэтому неудивительно, что в продаже остались только билеты на боковые места в секторе А, и их меньше ста.

Приобрести билеты можно ЦСП «Триумф», кассах Саха театра, театра оперы и балета, филармонии (1 этаж ТРК «Туймаада») и ДК им.А.Е.Кулаковского, или онлайн на сайте tesserus.com. Электронный билет нужно будет распечатать или предоставить при входе на мероприятие на экране смартфона.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 16-17 марта. В борьбу вступят восемь сильнейших команд мира: России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Турции и Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU