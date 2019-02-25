СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-25T04:59:17+03:00

Молодой человек сам продиктовал мошеннику проверочный код

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Лже-сотрудник службы безопасности оставил 21-летнего жителя Якутии без сбережений. Молодой человек сам продиктовал мошеннику проверочный код.

Как выяснилось, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности QIWI кошелька. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с карты молодого человека, поэтому ее нужно срочно заблокировать.

Потерпевший назвал звонившему проверочный код, который пришел по смс. После этого с его карты в неизвестном направлении «ушли» 27 600 рублей.

МВД Якутии напоминает: всю информацию по своим банковским картам и счетам необходимо уточнять только лично либо по номеру горячей линии финансового учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU