2019-02-25T04:42:09+03:00
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В День защитника Отечества на дорогах Якутии были задержаны 23 пьяных водителя

На федеральных и региональных автодорогах Якутии прошли массовые проверки
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За два дня на дорогах республики сотрудники ГАИ выявили 812 различных нарушений ПДД. В праздники автоинспекторы несли службу в усиленном режиме.

На федеральных и региональных автодорогах Якутии прошли массовые проверки.

Интересный факт – 23 февраля, в День защитника Отечества, в республике были отстранены от управления 23 пьяных водителя. Еще троих инспекторы ДПС задержали накануне праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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