В День защитника Отечества на дорогах Якутии были задержаны 23 пьяных водителя
На федеральных и региональных автодорогах Якутии прошли массовые проверки
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За два дня на дорогах республики сотрудники ГАИ выявили 812 различных нарушений ПДД. В праздники автоинспекторы несли службу в усиленном режиме.
На федеральных и региональных автодорогах Якутии прошли массовые проверки.
Интересный факт – 23 февраля, в День защитника Отечества, в республике были отстранены от управления 23 пьяных водителя. Еще троих инспекторы ДПС задержали накануне праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU