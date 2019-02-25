2019-02-25T04:46:18+03:00
Экономика

Треть «черных» кредиторов Дальнего Востока работали в Якутии

За год рынок нелицензионных микрофинансовых организаций вырос в 1,7 раза
Поделиться:
--Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Из 118 субъектов безлицензионной деятельности, которые осуществляли деятельность «черных» кредиторов на Дальнем Востоке в 2018 году, 35 выявлены в Якутии.

«Черные» кредиторы чаще всего маскируются под микрофинансовые организации. В некоторых случаях - под вывеской ООО, ИП, потребкооперативов. Главная опасность в том, что, не будучи полноправными участниками финансового рынка, они не утруждают себя соблюдением правил.

Нелегальные кредиторы могут установить очень высокие, или, наоборот, очень низкие процентные ставки, чтобы привлечь клиента, а после заключения договора поменять его условия. На черных кредиторов не распространяются и ограничения по методам взыскания задолженности. Они могут передавать данные заемщиков коллекторским агентствам.

Между тем рынок нелицензионных микрофинансовых организаций растет. В 2018 году в стране было выявлено 2293 «черных» кредитора - в 1,7 раза больше чем годом ранее. 35 из них действовали в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На второй день Кубка мира по вольной борьбе в Якутске в продаже осталось меньше ста билетов
Лже-сотрудник службы безопасности оставил 21-летнего жителя Якутии без сбережений
В День защитника Отечества на дорогах Якутии были задержаны 23 пьяных водителя
«Яфановская» больница Якутска войдет в структуру минздрава республики
В селах и городах Якутии восстановят памятники якутянам – участникам Великой Отечественной
Онкоцентр и кардиодиспансер в Якутске могут получить японскую «начинку»
«Дети Азии» вернутся на родину в 2024 году
В Якутске прекрасная половина инспекторов ДПС поздравила водителей с праздником
В Якутске начал работу сервис такси Uber
У городского портала One Click Yakutsk – новый руководитель
На Кубок мира в Якутск приедут легенды мировой борьбы из Японии
Якутия вошла в топ-5 регионов в контексте «майского» указа президента страны
Блинный аукцион и метание метлы: 10 марта в Якутске отпразднуют Масленицу