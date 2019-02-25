Треть «черных» кредиторов Дальнего Востока работали в Якутии

СЕГОДНЯ 04:29 2019-02-25T04:46:18+03:00

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Из 118 субъектов безлицензионной деятельности, которые осуществляли деятельность «черных» кредиторов на Дальнем Востоке в 2018 году, 35 выявлены в Якутии.

«Черные» кредиторы чаще всего маскируются под микрофинансовые организации. В некоторых случаях - под вывеской ООО, ИП, потребкооперативов. Главная опасность в том, что, не будучи полноправными участниками финансового рынка, они не утруждают себя соблюдением правил.

Нелегальные кредиторы могут установить очень высокие, или, наоборот, очень низкие процентные ставки, чтобы привлечь клиента, а после заключения договора поменять его условия. На черных кредиторов не распространяются и ограничения по методам взыскания задолженности. Они могут передавать данные заемщиков коллекторским агентствам.

Между тем рынок нелицензионных микрофинансовых организаций растет. В 2018 году в стране было выявлено 2293 «черных» кредитора - в 1,7 раза больше чем годом ранее. 35 из них действовали в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU