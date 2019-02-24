«Яфановская» больница Якутска войдет в структуру минздрава республики

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-24T06:01:17+03:00

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Больница Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, известная в городе как «Яфановская», войдет в структуру минздрава республики. Как сообщила глава ведомства Елена Борисова, для этого будет сформирована межведомственная рабочая группа.

Ранее коллектив медучреждения написал главе Якутии о своем намерении отделиться от Якутского научного центра и стать структурным подразделением Федерального исследовательского центра. Однако, как выяснилось, юридически это невозможно.

«Яфановская» больница обслуживает около восьми тысяч прикрепленного населения Якутска. Половина из них относятся к деятелям науки.

ИСТОЧНИК KP.RU