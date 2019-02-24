В селах и городах Якутии восстановят памятники якутянам – участникам Великой Отечественной
В селах и городах Якутии восстановят памятники якутянам – участникам Великой Отечественной войны. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
Чтобы о подвиге солдат Победы знали и помнили будущие поколения, в рамках Года консолидации начнется восстановление памятников и мемориалов фронтовикам в селах и городах Якутии. Силами волонтеров в рамках федеральной целевой программы по увековечению памяти защитников Отечества имена якутян-солдат Великой Отечественной войны будут вписаны в историю республики.
Сегодня из 63 тысяч призывников из Якутии, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной, в республике живут 111 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU