СЕГОДНЯ 05:39 2019-02-24T05:39:44+03:00

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В селах и городах Якутии восстановят памятники якутянам – участникам Великой Отечественной войны. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

Чтобы о подвиге солдат Победы знали и помнили будущие поколения, в рамках Года консолидации начнется восстановление памятников и мемориалов фронтовикам в селах и городах Якутии. Силами волонтеров в рамках федеральной целевой программы по увековечению памяти защитников Отечества имена якутян-солдат Великой Отечественной войны будут вписаны в историю республики.

Сегодня из 63 тысяч призывников из Якутии, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной, в республике живут 111 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU