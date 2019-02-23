2019-02-23T15:08:35+03:00
Здоровье

Онкоцентр и кардиодиспансер в Якутске могут получить японскую «начинку»

Японские партнеры помогут обновить и заменить медицинское оборудование
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Правительство республики ведет переговоры с представителями компании «Марубени Корпорейшн» по вопросам технического оснащения онкоцентра и кардиодиспансера в Якутске. Из-за отсутствия на российском рынке высокотехнологичной медтехники проблема обновления оборудования стоит очень остро.

Свою работу в России «Марубени Корпорейшн» начнёт именно в Якутии. Одно из главных направлений сотрудничества – оснащение строящихся в столице республики онкологического центра и кардиологического диспансера. Также будет заменена медтехника, установленная в больницах и поликлиниках Якутии. Большая ее часть изношена или устарела морально.

По мере усложнения медицинской техники отдельным направлением работы становятся техническое сопровождение и обслуживание медицинских учреждений. Одним из путей решения проблемы может стать создание совместной лизинговой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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