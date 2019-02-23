В Якутске прекрасная половина инспекторов ДПС поздравила водителей с праздником
Девушки в стихах напомнили автомобилистам о соблюдении ПДД и вручили подарки
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23 февраля у прекрасной половины личного состава ГАИ Якутска рабочий день начался необычно. Девушки вышли на улицы города, чтобы поздравить автомобилистов с праздником.
Женщины-автоинспекторы в стихах напомнили автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, подарили мужчинам обложки для авто-документов и открытки.
ИСТОЧНИК KP.RU