В Якутск пришел сервис такси Uber
Столица республики вошла в число 104 новых городов, где заработал сервис
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22 февраля в Якутск пришел сервис такси Uber. Столица республики вошла в число 104 новых городов страны, где заработал сервис.
Среди них — Абакан, Архангельск, Астрахань, Владикавказ, Ессентуки, Иваново, Йошкар-Ола, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сызрань, Улан-Удэ, Ярославль и другие. До конца февраля во всех новых городах заказать машину можно со скидкой 10%.
Теперь Uber Russia доступен более чем в 250 городах России, а также в Азербайджане, Беларуси и Казахстане.
ИСТОЧНИК KP.RU