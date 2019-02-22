СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-22T10:27:15+03:00

Столица республики вошла в число 104 новых городов, где заработал сервис

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22 февраля в Якутск пришел сервис такси Uber. Столица республики вошла в число 104 новых городов страны, где заработал сервис.

Среди них — Абакан, Архангельск, Астрахань, Владикавказ, Ессентуки, Иваново, Йошкар-Ола, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сызрань, Улан-Удэ, Ярославль и другие. До конца февраля во всех новых городах заказать машину можно со скидкой 10%.

Теперь Uber Russia доступен более чем в 250 городах России, а также в Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU