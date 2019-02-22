2019-02-22T10:11:14+03:00
Общество

У городского портала One Click Yakutsk – новый руководитель

Маргариту Попову сменил Илья Степанов
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У городского портала One Click Yakutsk – новый руководитель. Илья Степанов сменил на этом посту Маргариту Попову.

Илье Степанову 34 года. Выпускник кафедры журналистики Иркутского государственного университета работал редактором телепрограмм, заместителем главного редактора газет «Молодежь Якутии» и «АиФ на Севере», в пресс-службе АКБ «Алмазэргиэнбанк».

- Сегодня на портале «One Click Yakutsk» зарегистрировано более 45 тысяч жителей столицы и опубликовано более девяти тысяч обращений. В ближайших планах модернизация сайта – он станет более удобным и понятным для горожан, появится мобильная версия. Параллельно будем работать над повышением качества выполнения заявок горожан, внедрением новых сервисов и продвижением портала, - отметил Илья Степанов.

«One Click Yakutsk» останется площадкой для обсуждения различных общественных инициатив и народного голосования по важным вопросам развития города. В ближайшие годы портал станет базовой платформой для создания в Якутске системы «Умный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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