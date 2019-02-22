СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-22T10:02:03+03:00

В состав команды Страны восходящего солнца войдут два чемпиона мира, призеры и победители мировых и азиатских первенств

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На Кубок мира в Якутск приедут легенды мировой борьбы из Японии. Хозяева летних Олимпийских игр в Токио-2020 выставят по два борца в каждой весовой категории. В их числе два чемпиона мира, призеры и победители мировых и азиатских первенств.

Поддержать японскую делегацию в Якутск приедут легенды мировой борьбы Юдзи Такада и Хидэаки Томияма. Они станут почетными гостями турнира, сообщается на официальном сайте Кубка мира.

Хидэаки Томияма - глава Федерации спортивной борьбы Японии, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион и обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Азиатских игр. Юдзи Такада - чемпион и призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, чемпион и призер Азиатских игр и десятикратный чемпион Японии.

Юдзи Такаду хорошо знают якутские любители вольной борьбы. В 1976 году на летних Олимпийских играх в Монреале именно Такада выиграл в финале у якутского борца Александра Иванова, преградив ему путь к золотой медали.

ИСТОЧНИК KP.RU