2019-02-22T09:53:52+03:00
Общество

Якутия вошла в топ-5 регионов в контексте «майского» указа президента страны

Рейтинг по итогам января подготовила компания «Медиалогия»
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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг упоминаемости регионов в контексте «майского» указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По итогам января Якутия расположилась на четвертой строчке.

В первую тройку вошли Краснодарский край, Нижегородская и Новосибирская области.

В первую десятку регионов также входят Приморский край, Татарстан, Свердловская Московская, Волгоградская области и Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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