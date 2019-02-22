Якутия вошла в топ-5 регионов в контексте «майского» указа президента страны
Рейтинг по итогам января подготовила компания «Медиалогия»
-
Изменить размер текста:
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг упоминаемости регионов в контексте «майского» указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По итогам января Якутия расположилась на четвертой строчке.
В первую тройку вошли Краснодарский край, Нижегородская и Новосибирская области.
В первую десятку регионов также входят Приморский край, Татарстан, Свердловская Московская, Волгоградская области и Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU