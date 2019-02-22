Блинный аукцион и метание метлы: 10 марта в Якутске отпразднуют Масленицу
Народные гуляния начнутся в полдень
В рамках праздника пройдет мастер-класс по выпеканию блинов.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
10 марта в Старом городе жители столицы республики отпразднуют Масленицу.
Народные гуляния начнутся в полдень. В программе — концерты, ярмарка изделий народного творчества, мастер-класс по выпеканию блинов и конкурс частушек. Сильная половина человечества сможет продемонстрировать молодецкую удаль в перетягивании каната, поднятии тяжестей (в этом амплуа выступят девушки) и метании метлы.
Кульминацией праздника по традиции станет сжигание чучела, что символизирует прощание с зимой.
Великий пост в 2019 году начнется 11 марта, за семь недель до Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU