2019-02-22T08:22:01+03:00
Общество

Блинный аукцион и метание метлы: 10 марта в Якутске отпразднуют Масленицу

Народные гуляния начнутся в полдень
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В рамках праздника пройдет мастер-класс по выпеканию блинов.В рамках праздника пройдет мастер-класс по выпеканию блинов.Фото: ЯСИА
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10 марта в Старом городе жители столицы республики отпразднуют Масленицу.

Народные гуляния начнутся в полдень. В программе — концерты, ярмарка изделий народного творчества, мастер-класс по выпеканию блинов и конкурс частушек. Сильная половина человечества сможет продемонстрировать молодецкую удаль в перетягивании каната, поднятии тяжестей (в этом амплуа выступят девушки) и метании метлы.

Кульминацией праздника по традиции станет сжигание чучела, что символизирует прощание с зимой.

Великий пост в 2019 году начнется 11 марта, за семь недель до Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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