Осторожно, мошенники: жительница Якутии осталась без собаки и без денег
35-летняя жительница Мирнинского района Якутии стала очередной жертвой интернет-мошенников. Поверив лже-продавцу на слово, она осталась и без собаки, и без денег.
Как выяснилось, женщина увидела объявление о продаже щенка бигля на одном из популярных сайтов о домашних животных. Продавец заявила, что щенок породистый и для оформления документов надо перевести 7,5 тысяч рублей.
После того, как потерпевшая отправила ей скриншот о переводе денег, лже-продавец перестала выходить на связь. Впоследствии женщина рассказала полицейским, что знала о подобных мошенничествах, но собеседница не вызвала у нее подозрений.
По данному факту проводится проверка, лже-продавца сейчас ищут. Уже известно, что номер, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU