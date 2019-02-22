2019-02-22T06:04:49+03:00
Происшествия

Осторожно, мошенники: жительница Якутии осталась без собаки и без денег

Женщина стала очередной жертвой интернет-аферистов
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--Фото: Архив "КП"
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35-летняя жительница Мирнинского района Якутии стала очередной жертвой интернет-мошенников. Поверив лже-продавцу на слово, она осталась и без собаки, и без денег.

Как выяснилось, женщина увидела объявление о продаже щенка бигля на одном из популярных сайтов о домашних животных. Продавец заявила, что щенок породистый и для оформления документов надо перевести 7,5 тысяч рублей.

После того, как потерпевшая отправила ей скриншот о переводе денег, лже-продавец перестала выходить на связь. Впоследствии женщина рассказала полицейским, что знала о подобных мошенничествах, но собеседница не вызвала у нее подозрений.

По данному факту проводится проверка, лже-продавца сейчас ищут. Уже известно, что номер, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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