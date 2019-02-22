2019-02-22T04:50:46+03:00
Общество

В Якутске впервые написали диктант на языках коренных малочисленных народов Севера

Акция прошла в Национальной библиотеке Якутии
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--Фото: ЯСИА
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21 февраля жители Якутска написали диктант на языках коренных малочисленных народов Севера. Республиканская акция в рамках декады родного языка и письменности прошла впервые.

Более 60 якутян написали диктанты на эвенском, эвенкийском, долганском, чукотском и юкагирском языках в стенах Национальной библиотеки. Подобные мероприятия пройдут в 30 населённых пунктах по всей республике.

Информация о результатах диктанта появится через 10 рабочих дней на сайте библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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