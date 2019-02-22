Центр занятости Якутска отметил лучших работодателей
Центр занятости Якутска отметил призеров конкурса «Лучший работодатель», который проходил в рамках Года содействия занятости населения в республике.
Победителей выбирали среди организаций Якутска и Жатая по трем критериям: представление сведений о потребности в работниках, трудоустройство по направлению Службы занятости и участие в мероприятиях. Также учитывалось предоставление квот для трудоустройства граждан, испытывающих сложности в поиске работы.
Победителем конкурса стала компания «Айгуль». «Лучшим работодателем по трудоустройству несовершеннолетних граждан» названа жатайская «Служба единого заказчика». В номинации «Лучший работодатель по трудоустройству граждан с инвалидностью» отмечена компания «Таубер и К».
ИСТОЧНИК KP.RU