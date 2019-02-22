2019-02-22T04:07:54+03:00
Общество

Центр занятости Якутска отметил лучших работодателей

Конкурс проходил в рамках Года содействия занятости населения в республике
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Центр занятости Якутска отметил призеров конкурса «Лучший работодатель», который проходил в рамках Года содействия занятости населения в республике.

Победителей выбирали среди организаций Якутска и Жатая по трем критериям: представление сведений о потребности в работниках, трудоустройство по направлению Службы занятости и участие в мероприятиях. Также учитывалось предоставление квот для трудоустройства граждан, испытывающих сложности в поиске работы.

Победителем конкурса стала компания «Айгуль». «Лучшим работодателем по трудоустройству несовершеннолетних граждан» названа жатайская «Служба единого заказчика». В номинации «Лучший работодатель по трудоустройству граждан с инвалидностью» отмечена компания «Таубер и К».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске впервые написали диктант на языках коренных малочисленных народов Севера
В Якутии из детсадов и магазинов изъяли зараженное мясо птицы
Цветы для мамы: в Якутске прошел бесплатный мастер-класс по живописи для детей
После ДТП в одном из районов Якутии произошел разлив нефти
Турция привезет на Кубок мира в Якутск экспериментальный состав
В Якутске пройдет традиционная зимняя велогонка
Герметичность трубопровода на Средневилюйском месторождении восстановлена
Сотрудница профилактория в Мирном не донесла до кассы полмиллиона рублей
За месяц на дорогах Якутии погибли два пешехода, еще 13 получили травмы
Глава одного из наслегов Якутии присвоил бюджетные деньги, чтобы улучшить свое материальное положение
В Якутии повысили зарплату бюджетникам, не вошедшим в «майские указы»
Всем спорта: «Модун» проводит День открытых дверей
В Якутии сняли с продажи меховые изделия на 2 млн рублей
На дорогах Якутии пройдут массовые проверки
В Якутске пройдет благотворительная акция «Подари тепло»
На Ленских столбах водрузили флаг международных соревнований WorldSkills
Жители Якутии выберут лучшего работника жилищно-коммунального хозяйства
В Якутске выступят звезды итальянской оперы