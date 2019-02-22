Центр занятости Якутска отметил лучших работодателей

СЕГОДНЯ 04:07 2019-02-22T04:07:54+03:00

Конкурс проходил в рамках Года содействия занятости населения в республике

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Центр занятости Якутска отметил призеров конкурса «Лучший работодатель», который проходил в рамках Года содействия занятости населения в республике.

Победителей выбирали среди организаций Якутска и Жатая по трем критериям: представление сведений о потребности в работниках, трудоустройство по направлению Службы занятости и участие в мероприятиях. Также учитывалось предоставление квот для трудоустройства граждан, испытывающих сложности в поиске работы.

Победителем конкурса стала компания «Айгуль». «Лучшим работодателем по трудоустройству несовершеннолетних граждан» названа жатайская «Служба единого заказчика». В номинации «Лучший работодатель по трудоустройству граждан с инвалидностью» отмечена компания «Таубер и К».

ИСТОЧНИК KP.RU