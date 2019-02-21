В Якутии из детсадов и магазинов изъяли зараженное мясо птицы
В продукции „Наша Птичка“ было выявлено содержание патогенных микроорганизмов
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Из детсадов и магазинов в Алданском районе республики изъяли мясо птицы с патогенными микроорганизмами. Предупреждение об опасности употребления в пищу цыплят-бройлеров „Наша Птичка“ поступило от управления ветеринарии Санкт-Петербурга.
Как выяснилось, в курятине производства „Инжавинской птицефабрики“, что в Тамбовской области, выявлено содержание патогенных микроорганизмов Listeria monocytogenes.
Из детсадов и магазинов района было изъято и 280 килограммов неиспользованной продукции. Специалисты департамента ветеринарии Якутии отобрали пробы мяса птицы для проведения усиленного лабораторного контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU