В Якутии из детсадов и магазинов изъяли зараженное мясо птицы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-21T12:02:03+03:00

В продукции „Наша Птичка“ было выявлено содержание патогенных микроорганизмов

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Из детсадов и магазинов в Алданском районе республики изъяли мясо птицы с патогенными микроорганизмами. Предупреждение об опасности употребления в пищу цыплят-бройлеров „Наша Птичка“ поступило от управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Как выяснилось, в курятине производства „Инжавинской птицефабрики“, что в Тамбовской области, выявлено содержание патогенных микроорганизмов Listeria monocytogenes.

Из детсадов и магазинов района было изъято и 280 килограммов неиспользованной продукции. Специалисты департамента ветеринарии Якутии отобрали пробы мяса птицы для проведения усиленного лабораторного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU