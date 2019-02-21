Цветы для мамы: в Якутске прошел бесплатный мастер-класс по живописи для детей
Второй бесплатный мастер-класс по живописи прошёл в рамках конкурса «Нарисуем Ленский мост», который организует холдинг «Сахамедиа». Своими знаниями с детьми поделилась преподаватель Якутского художественного училища и Детской школы искусств Александра Неустроева.
В преддверии приближающегося праздника 8 марта участники мастер-класса учились рисовать цветы мазками. Такие мастер-классы для всех желающих планируется проводить еженедельно до конца приёма заявок на конкурс — 10 мая.
Заявку на конкурс «Нарисуем Ленский мост» может подать любой ребенок до 14 лет. Итоги будут подведены 1 июня. Пятеро победителей будут награждены путёвками во Всероссийский детский центр «Океан».
В состав жюри войдут представители детских и творческих союзов, известные деятели культуры, журналисты. Работы в электронном виде не принимаются: судьи будут оценивать технику и качество «живых» рисунков.
Свои работы можно отправить по почте или принести лично по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, кабинет 325.
ИСТОЧНИК KP.RU