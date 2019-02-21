После ДТП в одном из районов Якутии произошел разлив нефти
Инцидент произошел на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения
Прибывшие на место инспекторы Мирнинского комитета государственного экологического надзора отобрали пробы почвы.
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В Мирнинском районе республики устраняют последствия ДТП с разливом нефти. Инцидент произошел 18 февраля на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.
Как выяснилось, утечка нефти произошла из опрокинувшегося авто, перевозившего топливо. После инцидента представители лицензионного участка собрали и вывезли загрязненный грунт, а земельный участок отсыпали заново.
Прибывшие на место инспекторы Мирнинского комитета государственного экологического надзора отобрали пробы почвы с места аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU