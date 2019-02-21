Турция привезет на Кубок мира в Якутск экспериментальный состав

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-21T07:58:33+03:00

Сборная Турции на Кубке мира в Якутске в своей подгруппе будет бороться с командами России, Японии и Кубы. Фото: http://yakutskworldcup2019.org.

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Стал известен заявочный лист сборной команды Турции на Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске 16-17 марта. Команда с берегов Босфора заявила на турнир экспериментальный состав.

В списке борцов не оказалось ведущих спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона Рио-2016 в самой тяжелой весовой категории Тахи Акгуля. Первые номера сборной Турции основным стартом к весне выбрали чемпионат Европы, сообщается на официальном сайте Кубка мира.

Тем не менее, в составе сборной Турции в Якутск приедут титулованные борцы мирового уровня. Команду возглавят серебряный призер чемпионата мира 2018 года Фатих Эрдин (86 кг) и трехкратный чемпион Европы Чингисхан Эрдоган. В весовой категории до 61 кг команду представит серебряный призер первенства Европы и бронзовый призер первенства мира Седат Оздемир.

Сборная Турции на Кубке мира в Якутске в своей подгруппе будет бороться с командами России, Японии и Кубы.

ИСТОЧНИК KP.RU