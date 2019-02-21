В Якутске пройдет традиционная зимняя велогонка
Мужчинам предстоит преодолеть 14 км, женщинам – 3,6 км
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В Якутске пройдет традиционная зимняя велогонка, посвященная Дню защитника Отечества. Любителям велоспорта предстоит преодолеть дистанцию от 3 до 14 км.
Участники открытой любительской велогонки – мужчины и женщины старше 14 лет – стартуют 24 февраля с лодочной станции Якутска в 12.00. Мужчинам предстоит преодолеть 4 круга по 3,6 км, женщинам - 1 или 2 круга. В зависимости от погоды возможно изменение конфигурации трассы и количества кругов.
Впервые ставшая уже традиционной гонка прошла в столице республики в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU