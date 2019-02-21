СЕГОДНЯ 06:02 2019-02-21T06:02:12+03:00

Была проведена работа по зачистке территории, пробы воды и снега направлены на исследование

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Герметичность трубопровода на Средневилюйском месторождении восстановлена. Падение давления трубопровода скважины №40 было обнаружено 14 февраля.

Чтобы не допустить попадания метанола в окружающую среду, работу скважины остановили. В тот же день был организован обход трубопроводов и найдено место утечки.

В настоящее время герметичность трубопровода восстановлена. Пробы воды и снега направлены для исследования на предмет наличия загрязняющих веществ. Как сообщается на сайте Министерства промышленности Якутии, для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ прилегающую территорию зачистили. Загрязненный грунт был собран для дальнейшего обезвреживания на установке «Форсаж».

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Материалы дела будут переданы в управление республиканского Росприроднадзора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU