Сотрудница профилактория в Мирном не донесла до кассы полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:56 2019-02-21T04:56:34+03:00

Деньги от продажи путевок она потратила на личные нужды

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Жительницу Мирного признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения. Предприимчивая гражданка не донесла до кассы профилактория полмиллиона рублей от продажи санаторно-курортных путевок.

Как выяснилось, с 10 июня по 10 сентября 2018 года специалист планово-экономического отдела присвоила вверенную ей наличность. За три месяца с продажи путевок на лечение в профилактории «набежало» более 482 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

С учетом признания вины, наличия малолетнего ребенка и частичного возмещения ущерба суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU