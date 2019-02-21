За месяц на дорогах Якутии погибли два пешехода, еще 13 получили травмы
В январе текущего года на дорогах Якутии было зарегистрировано 14 ДТП с участием пешеходов. Погибли два человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.
В шести случаях из 14 пешеходы переходили проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора. Во всех остальных случаях виновниками ДТП стали автомобилисты, шестеро из которых нарушили правила проезда пешеходных переходов.
Как правило, травмы, получаемые пешими участниками движения в результате аварий, бывают тяжелыми: закрытые и открытые переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения, разрывы внутренних органов и другие.
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции за не предоставление преимущества в движении пешеходам привлечены к ответственности около пятисот водителей. Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей. 1085 пешеходов были предупреждены или оштрафованы на 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU