За месяц на дорогах Якутии погибли два пешехода, еще 13 получили травмы

СЕГОДНЯ 03:21 2019-02-21T03:33:04+03:00

С начала года за не предоставление преимущества пешеходам оштрафованы около 500 водителей

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В январе текущего года на дорогах Якутии было зарегистрировано 14 ДТП с участием пешеходов. Погибли два человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

В шести случаях из 14 пешеходы переходили проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора. Во всех остальных случаях виновниками ДТП стали автомобилисты, шестеро из которых нарушили правила проезда пешеходных переходов.

Как правило, травмы, получаемые пешими участниками движения в результате аварий, бывают тяжелыми: закрытые и открытые переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения, разрывы внутренних органов и другие.

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции за не предоставление преимущества в движении пешеходам привлечены к ответственности около пятисот водителей. Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей. 1085 пешеходов были предупреждены или оштрафованы на 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU