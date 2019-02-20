2019-02-20T10:51:19+03:00
Происшествия

Глава одного из наслегов Якутии присвоил бюджетные деньги, чтобы улучшить свое материальное положение

Чиновник заключил несколько подложных договоров на 250 тысяч рублей
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В Якутии перед судом предстанет экс-глава одного из наслегов. Мужчина присвоил четверть миллиона рублей из бюджета, заключив несколько подложных договоров.

В период с января 2016 по октябрь 2017 года экс-глава Ярославского наслега Ленского района республики, недовольный своим материальным положением, совершил хищение бюджетных средств.

Как установило следствие, чиновник заключил с индивидуальным предпринимателем договоры на расчистку снега с крыш, ремонт жилфонда и поселковых дорог. По факту работы не проводились, а деньги, перечисленные на основании фиктивных финансовых документов, предприниматель передавал главе. За это время нечистому на руку народному избраннику удалось вывести из бюджета наслега около 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Уголовное дело направлено в суд. Экс-чиновника обвиняют сразу по двум статьям УК РФ – в растрате и служебном подлоге. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на движимое имущество обвиняемого наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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