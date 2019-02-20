В Якутии повысили зарплату бюджетникам, не вошедшим в «майские указы»
В Якутии повысили зарплату бюджетникам, не вошедшим в «майские указы». С 1 января 2019 года прибавка составила 4%.
- Планомерное сокращение дисбаланса в оплате труда работников бюджетной сферы, определённых в «майских указах» Президента страны, и не вошедших в этот перечень, – наша приоритетная задача. Правительство уже разработало комплексный план её решения, – отметил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.
Для устранения дисбаланса в оплате работников бюджетной сферы глава Якутии Айсен Николаев утвердил концепцию совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы республики на ближайшие пять лет, до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU