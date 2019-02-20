Всем спорта: «Модун» проводит День открытых дверей
Горожане смогу бесплатно позаниматься в тренировочных и игровых залах и стать участником розыгрыша абонементов
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24 февраля спортивный комплекс «Модун» проводит «День открытых дверей».
В этот день все желающие смогут получить подробные консультации тренеров-инструкторов, бесплатно позаниматься в тренировочных и игровых залах и стать участником розыгрыша абонементов.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
В течении всего дня в кассе СК «Модун» можно будет приобрести месячный абонемент со скидкой 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU