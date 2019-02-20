Всем спорта: «Модун» проводит День открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-20T09:21:30+03:00

Горожане смогу бесплатно позаниматься в тренировочных и игровых залах и стать участником розыгрыша абонементов

Изменить размер текста: A A

24 февраля спортивный комплекс «Модун» проводит «День открытых дверей».

В этот день все желающие смогут получить подробные консультации тренеров-инструкторов, бесплатно позаниматься в тренировочных и игровых залах и стать участником розыгрыша абонементов.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

В течении всего дня в кассе СК «Модун» можно будет приобрести месячный абонемент со скидкой 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU