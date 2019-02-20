В Якутии сняли с продажи меховые изделия на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-20T07:18:44+03:00

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В 2018 году республиканское управление Роспотребнадзора провело 38 внеплановых проверок предпринимателей, торгующих изделиями из натурального меха.

Было проинспектировано 3081 меховое изделие, в том числе 1260 импортного производства (Китай, Турция, Греция). По итогам проверок 34 товара общей стоимостью 2,1 миллиона рублей были сняты с реализации.

Составлены 17 протоколов об административных правонарушениях – за отсутствие информации о продавце, нарушение правил продажи, требований технических регламентов и оборот товаров без маркировки.

Роспотребнадзор напоминает, что все меховые изделия, вывешенные в торговом зале, обязательно должны иметь маркировку (КИЗ), которая подтверждает подлинность и легальность их происхождения. По индивидуальному коду любой потребитель может проверить шубу из магазина на сайте Федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU