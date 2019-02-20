2019-02-20T04:57:42+03:00
Общество

На дорогах Якутии пройдут массовые проверки

В преддверии Дня защитника Отечества ГАИ будет работать в усиленном режиме
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Штраф за вождение в пьяном виде - 30 тысяч рублей.Штраф за вождение в пьяном виде - 30 тысяч рублей.
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С 21 по 26 февраля на дорогах Якутии пройдут массовые проверки. В преддверии Дня защитника Отечества ГАИ будет работать в усиленном режиме.

На дорогах республики пройдут массовые проверки и рейдовые мероприятия. По специальному графику для несения службы будут задействованы почти 100% личного состава Госавтоинспекции. На федеральных автодорогах продолжат свою работу передвижные посты ДПС на базе автомобилей «КамАЗ».

С начала года сотрудниками ГИБДД республики задержан и отстранен от управления 341 водитель в состоянии опьянения. Это на 29 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инспекторы отмечают, что растет число женщин-нарушительниц.

Штраф за вождение в пьяном виде - 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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