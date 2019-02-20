В Якутске пройдет благотворительная акция «Подари тепло»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-20T04:40:02+03:00

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В Якутске по инициативе городской общественной организации «Вместе теплее» пройдет благотворительная акция «Подари тепло». Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогут продуктами, вещами и предметами первой необходимости.

С 25 февраля и в течение всего года в рамках акции будут проходить сбор и раздача продуктов, вещей и предметов первой необходимости семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Активисты сами будут выезжать к нуждающимся.

Можно принести нескоропортящиеся продукты (мука, крупы, консервы, макароны, чай, кофе, сухофрукты, пряности, сахар, соль, специи, кондитерские изделия), а также зубную пасту и щетки, расчески, мыло, бытовую химию, посуду и столовые приборы, спички, одежду, лекарства, туалетную бумагу, полотенца.

Если вы тоже хотите помочь людям, обращайтесь в городскую общественную организацию «Вместе теплее» или в управление молодежи и семейной политики окружной администрации: ул. Хабарова, 27/1, 4 подъезд, или по телефонам: 8 (914) 111-05-19, 40-88-46.

ИСТОЧНИК KP.RU