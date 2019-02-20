2019-02-20T04:27:53+03:00
Общество

На Ленских столбах водрузили флаг международных соревнований WorldSkills

Эстафета флага проводится впервые в истории чемпионата
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Флаг на вершину Ленских столбов подняли призеры « WorldSkills Russia» 2018 года Геннадий Гаврильев и Мариетта Байская.Флаг на вершину Ленских столбов подняли призеры « WorldSkills Russia» 2018 года Геннадий Гаврильев и Мариетта Байская.Фото: ЯСИА
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На Ленских столбах водрузили флаг международных соревнований WorldSkills. Якутск стал пятнадцатым из 24 городов России, принявшим участие в эстафете флага.

Флаг на вершину Ленских столбов доставили призеры « WorldSkills Russia» 2018 года – студент Якутского промышленного техникума Геннадий Гаврильев и студентка Якутского технологического техникума сервиса Мариетта Байская.

Эстафету поддержали 24 города, которые активно развивают движение WorldSkills. Флаг планируется доставить в Казань к 22-24 мая, где пройдет национальный чемпионат WorldSkills Russia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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