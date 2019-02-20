СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-20T04:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Якутии выберут лучшего работника жилищно-коммунального хозяйства. Cбор заявок на премию «Гордость Якутии» в номинации «Работник ЖКХ» стартовал 19 февраля.

За комфорт в домах и жизнеобеспечение предприятий республики отвечают более 29 тысяч работников ЖКХ и около 10 тысяч энергетиков. Бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения обеспечивается круглые сутки 7 дней в неделю. Именно поэтому организаторы народной премии «Гордость Якутии» надеются на активное участие в номинации «Работник ЖКХ».

Направить заявки могут как сами кандидаты, так и их представители, родственники, земляки, общественные объединения или администрации муниципалитетов. Прием заявок в номинации «Работник ЖКХ» завершится 24 февраля. Отборочное голосование пройдет 25 февраля-1 марта, финальное – с 4 по 7 марта.

Узнайте больше на странице проекта «Гордость Якутии» или по телефону: 8-964-416-50-00 (звонки, WhatsАpp).

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа». Проект реализуется в рамках Года консолидации в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU