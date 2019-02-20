СЕГОДНЯ 03:55 2019-02-20T03:55:51+03:00

Со столицы республики начнутся гастроли по России звезд знаменитого итальянского театра Ла Скала.

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4 апреля в Театре оперы и балета в Якутске выступят звезды итальянской оперы. Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Марина Начкебия исполнят произведения золотого фонда классики.

Со столицы республики начнутся гастроли по России звезд знаменитого итальянского театра Ла Скала. Баритон Джованни Гуальярдо, тенор Массимилиано Пизапиа и обладательница сопрано Марина Начкебия выступят в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета Якутии.

В программе прозвучат произведения, которые по праву считаются золотым фондом мировой классики: сольные партии и дуэты из опер Джузеппе Верди «Риголетто», Жоржа Бизе «Кармен», Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», Петра Чайковского «Евгений Онегин» и знаменитые песни из итальянского репертуара.

ИСТОЧНИК KP.RU