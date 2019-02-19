Вместо однолетних цветов – газоны и деревья: в Якутске обсудили вопросы озеленения

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-19T12:50:43+03:00

В 2019 году на благоустройство и озеленение столицы предусмотрено более 3 млн рублей. Фото: ЯСИА

Изменить размер текста: A A

В Якутске прошло рабочее совещание по благоустройству и озеленению столицы. Предусмотрены средства на озеленение сквера Матери, бульвара Учителя, круговых развязок на улице Пирогова и Окружном шоссе.

В новом сезоне к внешнему виду города планируют подойти с умом. Сардана Авксентьева предложила не выбрасывать деньги на ветер, и вместо однолетних цветов посадить деревья и разбить газоны, предусмотрев возможность профессионального ухода за растениями. Также глава города призвала постепенно отказываться от тальника ввиду увеличения числа аллергиков.

Главный архитектор столицы Семен Сергеев предложил вместо крашеных ящиков с цветами устанавливать современные зеленые композиции и высаживать растения, которые будут радовали гостей и горожан долгие годы.

В 2019 году на благоустройство и озеленение города предусмотрено более 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU