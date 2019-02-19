Федеральную трассу «Лена» ждет ресайклинг

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-19T12:08:45+03:00

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В 2019 году в нормативное состояние будет приведено 108 км федеральной трассы «Лена», которая проходит по территории Амурской области и Якутии. 43 км дорожного полотна капитально отремонтируют.

Львиная доля ремонтных работ (5 участков трассы) будет выполнена на территории республики. Еще четыре приведут в порядок в ходе капремонта, сообщили в пресс-службе упрдор «Лена».

На трех участках федеральной автодороги (км 470 – км 480, км 773 – км 783 и км 813 – км 825) применят технологию ресайклинга. При устройстве основания дорожной одежды используется существующее асфальтобетонное покрытие с добавлением нового материала. Это позволяет производить капиталоемкие работы быстро и без потери качества.

Для повышения безопасности дорожного движения на участках трассы Невер - Якутск в Нерюнгринском и Алданском районах установят линии электроосвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU