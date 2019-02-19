2019-02-19T12:08:45+03:00
Авто

Федеральную трассу «Лена» ждет ресайклинг

43 км дорожного полотна капитально отремонтируют
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В 2019 году в нормативное состояние будет приведено 108 км федеральной трассы «Лена», которая проходит по территории Амурской области и Якутии. 43 км дорожного полотна капитально отремонтируют.

Львиная доля ремонтных работ (5 участков трассы) будет выполнена на территории республики. Еще четыре приведут в порядок в ходе капремонта, сообщили в пресс-службе упрдор «Лена».

На трех участках федеральной автодороги (км 470 – км 480, км 773 – км 783 и км 813 – км 825) применят технологию ресайклинга. При устройстве основания дорожной одежды используется существующее асфальтобетонное покрытие с добавлением нового материала. Это позволяет производить капиталоемкие работы быстро и без потери качества.

Для повышения безопасности дорожного движения на участках трассы Невер - Якутск в Нерюнгринском и Алданском районах установят линии электроосвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо однолетних цветов – газоны и деревья: в Якутске обсудили вопросы озеленения
В Якутии 44-летний рецидивист с ножом напал на диспетчера службы такси
Кино для всех: для ребят из якутской школы-интерната организовали бесплатный киносеанс
Эпидемия гриппа в Якутии пошла на спад
Тысяча преступлений за месяц: в Якутии подвели итоги января
На одном из автозимников Якутии под лед провалились три «УРАЛа»
Для настоящих мужчин: у авиакомпании «Якутия» традиционная праздничная распродажа
Более 1000 участников и 29 площадок: в Якутии стартовал чемпионат WorldSkills Russia
Назначен исполняющий обязанности прокурора Якутии
Якутии нужны 23 самолета на смену Ан-24
В Якутии отремонтируют около 200 км федеральных трасс
Акция «Марафон доноров» пройдет по всей Якутии
Весне дорогу: в трех населенных пунктах Якутии обновлены температурные рекорды
В Якутске пресекли попытку передачи в колонию девяти шприцов с наркотиками
В Жатае построят плавательный бассейн
В Якутске открыли памятник воинам-афганцам
В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных онкокабинетов
«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства
В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия