В Якутии 44-летний рецидивист с ножом напал на диспетчера службы такси
В Якутии 44-летний мужчина с ножом ворвался в диспетчерскую междугороднего такси. Инцидент произошел в Кобяйском районе республики.
Угрожая диспетчеру ножом, он забрал всю выручку из кассы и скрылся. Правда, вскоре его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Злоумышленником оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение ряда краж и умышленное причинение вреда здоровью. В момент совершения преступления подозреваемый был изрядно навеселе.
Одежду и кухонный нож, которые он спрятал во дворе, были обнаружены в ходе обыска.
Возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих «заслуг» за разбой мужчине «светит» лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU