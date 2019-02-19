В Якутии 44-летний рецидивист с ножом напал на диспетчера службы такси

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-19T11:39:46+03:00

За разбой мужчине «светит» лишение свободы на срок до 10 лет.

Угрожая расправой, он забрал из кассы всю выручку

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В Якутии 44-летний мужчина с ножом ворвался в диспетчерскую междугороднего такси. Инцидент произошел в Кобяйском районе республики.

Угрожая диспетчеру ножом, он забрал всю выручку из кассы и скрылся. Правда, вскоре его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленником оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение ряда краж и умышленное причинение вреда здоровью. В момент совершения преступления подозреваемый был изрядно навеселе.

Одежду и кухонный нож, которые он спрятал во дворе, были обнаружены в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих «заслуг» за разбой мужчине «светит» лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU