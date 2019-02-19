Кино для всех: для ребят из якутской школы-интерната организовали бесплатный киносеанс

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-19T08:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске для ребят из школы-интерната №28 организовали бесплатный киносеанс. Благотворительную акцию провели мэрия Якутска и кинотеатр «Синема-центр».

С воспитанниками школы №28 сотрудники аппарата окружной администрации познакомились в декабре 2018 года, когда провели для них новогодний утренник. Добрую традицию решено было продолжить, сводив детей в кино. Ребята помладше посмотрели «Лего фильм-2». Старшеклассники сходили на «Алиту: Боевой ангел».

В адаптивной школе-интернате №28 учатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU