Кино для всех: для ребят из якутской школы-интерната организовали бесплатный киносеанс
Благотворительную акцию провели мэрия Якутска и «Синема-центр»
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В Якутске для ребят из школы-интерната №28 организовали бесплатный киносеанс. Благотворительную акцию провели мэрия Якутска и кинотеатр «Синема-центр».
С воспитанниками школы №28 сотрудники аппарата окружной администрации познакомились в декабре 2018 года, когда провели для них новогодний утренник. Добрую традицию решено было продолжить, сводив детей в кино. Ребята помладше посмотрели «Лего фильм-2». Старшеклассники сходили на «Алиту: Боевой ангел».
В адаптивной школе-интернате №28 учатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU