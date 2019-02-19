Эпидемия гриппа в Якутии пошла на спад

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-19T07:42:08+03:00

Интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице республики уровень заболеваемости на уровне эпидпорогов

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Эпидемия ОРВИ и гриппа в Якутии пошла на спад. По итогам прошедшей недели превышение эпидемических порогов заболеваемости в республике составило 40%.

В Анабарском, Жиганском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском районах уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом существенно снизился. В столице республики он опустился до уровня эпидпорогов.

По данным республиканского Роспотребнадзора, интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU