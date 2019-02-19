2019-02-19T07:42:08+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа в Якутии пошла на спад

В столице республики уровень заболеваемости на уровне эпидпорогов
Поделиться:
Интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.Интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Якутии пошла на спад. По итогам прошедшей недели превышение эпидемических порогов заболеваемости в республике составило 40%.

В Анабарском, Жиганском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском районах уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом существенно снизился. В столице республики он опустился до уровня эпидпорогов.

По данным республиканского Роспотребнадзора, интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кино для всех: для ребят из якутской школы-интерната организовали бесплатный киносеанс
Тысяча преступлений за месяц: в Якутии подвели итоги января
На одном из автозимников Якутии под лед провалились три «УРАЛа»
Для настоящих мужчин: у авиакомпании «Якутия» традиционная праздничная распродажа
Более 1000 участников и 29 площадок: в Якутии стартовал чемпионат WorldSkills Russia
Назначен исполняющий обязанности прокурора Якутии
Якутии нужны 23 самолета на смену Ан-24
В Якутии отремонтируют около 200 км федеральных трасс
Акция «Марафон доноров» пройдет по всей Якутии
Весне дорогу: в трех населенных пунктах Якутии обновлены температурные рекорды
В Якутске пресекли попытку передачи в колонию девяти шприцов с наркотиками
В Жатае построят плавательный бассейн
В Якутске открыли памятник воинам-афганцам
В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных онкокабинетов
«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства
В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия