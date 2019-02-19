Эпидемия гриппа в Якутии пошла на спад
В столице республики уровень заболеваемости на уровне эпидпорогов
Интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Эпидемия ОРВИ и гриппа в Якутии пошла на спад. По итогам прошедшей недели превышение эпидемических порогов заболеваемости в республике составило 40%.
В Анабарском, Жиганском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском районах уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом существенно снизился. В столице республики он опустился до уровня эпидпорогов.
По данным республиканского Роспотребнадзора, интенсивность циркуляции вирусов гриппа снизилась в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU