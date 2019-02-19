Тысяча преступлений за месяц: в Якутии подвели итоги января

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-19T06:29:25+03:00

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В январе 2019 года в Якутии зарегистрировано 987 преступлений. При этом в 14 городах и районах республики наблюдалось снижение или отсутствие зарегистрированных преступлений. Самыми благополучными стали Удачный, а также Аллайховский, Нижнеколымский, Абыйский, Жиганский и Усть-Янский районы.

В 9 районах и городах республики отмечен рост количества особо тяжких преступлений. При этом в 24 районах и городах их не зарегистрировано. В 18 городах и районах отмечен рост «пьяной» преступности. Большую часть из всех зарегистрированных преступлений (48,6%) составляют посягательства против собственности.

Выросло число экономических преступлений и женская преступность. По данным прокуратуры Якутии, дамы, в основном, совершают преступления против собственности (кража, мошенничество), порядка управления (подделка документов), безопасности дорожного движения.

По данным инфоцентра МВД республики, почти треть от общего числа преступлений совершили лица, не имеющие постоянного источника дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU