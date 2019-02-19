2019-02-19T04:58:26+03:00
Происшествия

На одном из автозимников Якутии под лед провалились три «УРАЛа»

Произошел разлив нефтепродуктов
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Возбуждено административное производство.Возбуждено административное производство.
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На автозимнике через реку Тумара в Якутии под лед провалились три большегруза «УРАЛ». Как выяснилось, грузовые автомобили перевозили нефтепродукты.

Инспекторы государственного экологического надзора отобрали пробы воды из реки Тумара. Лабораторные исследования показали превышение фонового содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз.

В настоящее время проводятся работы по извлечению большегрузов изо льда. Пока удалось вытащить только одну машину.

Возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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