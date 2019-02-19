На одном из автозимников Якутии под лед провалились три «УРАЛа»

СЕГОДНЯ 04:58 2019-02-19T04:58:26+03:00

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На автозимнике через реку Тумара в Якутии под лед провалились три большегруза «УРАЛ». Как выяснилось, грузовые автомобили перевозили нефтепродукты.

Инспекторы государственного экологического надзора отобрали пробы воды из реки Тумара. Лабораторные исследования показали превышение фонового содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз.

В настоящее время проводятся работы по извлечению большегрузов изо льда. Пока удалось вытащить только одну машину.

Возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU