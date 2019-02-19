2019-02-19T03:17:24+03:00
Общество

Более 1000 участников и 29 площадок: в Якутии стартовал чемпионат WorldSkills Russia

Республика - один из самых активных участников чемпионата «Молодые профессионалы»
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске дан официальный старт VII Открытому региональному чемпионату WorldSkills Russia. В 2019 году это будут 112 компетенций, три возрастные категории, более 1000 участников и 29 площадок по всей республике.

С этого года в республике внедрена новая возрастная категория «Навыки мудрых», где опытные специалисты старше 50 лет продемонстрируют свое мастерство в специальностях «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Сантехника и отопление». Для них чемпионат пройдёт в один день — 19 февраля.

Якутия — один из самых активных участников WorldSkills. В этом году количество юниорских компетенций, где соревнуются 14-16-летние ребята, достигло 54 — это в три раза больше в прошлом году.

Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» продлится до 24 февраля. Конкурсы пройдут в Якутске, Нерюнгри, Мирном, Жатае и Хатассах, Хангаласском, Томпонском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском и Намском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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