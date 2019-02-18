Назначен исполняющий обязанности прокурора Якутии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-18T11:30:44+03:00

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Исполняющим обязанности прокурора Якутии назначен первый зампрокурора Айдар Иванов. Прежний прокурор республики Николай Пилипчук указом президента РФ был освобожден от должности и назначен прокурором Приморского края, сообщили News.Ykt.Ru в пресс-службе ведомства.

Иванов Айдар Лазаревич родился в 1970 году в селе Оргет Верхневилюйского района Якутии. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 2009 году присвоена ученая степень кандидата юридических наук.

С 1995 года — помощник прокурора Среднеколымского района;

С 2000 года — старший помощник прокурора Якутска;

С февраля 2004 года — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Якутии;

С октября 2004 года — прокурор города Удачный Мирнинского района;

С августа 2006 года — прокурор Алданского района;

С 15 апреля 2011 года — первый заместитель прокурора Республики Саха (Якутия);

Почетный гражданин Алданского района.

ИСТОЧНИК KP.RU